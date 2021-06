Bundestrainer: Löw bleibt! Aussortierter Boateng meldet sich zu Wort

Jetzt also doch! Am Montagnachmittag vermeldete der DFB, den Weg zur Europameisterschaft 2021 weiterhin gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw zu gehen. Eigentlich sollte erst am 4. Dezember darüber entschieden werden, doch das Präsidium war sich schnell einig, ihm das Vertrauen zu schenken.

Nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien in Sevilla forderten mehre Experten den Rücktritt Löws, was dem DFB auch zum Nachdenken brachte.

Löw bleibt Bundestrainer! Das sagt der aussortierte Boateng dazu

DFB-Manager Oliver Bierhoff sollte demnach die Spielzeit nach der WM 2018 genauer analysieren und abwägen, ob Löw noch der Richtige ist.

Immer wieder fehlte es dem DFB-Team an einer Struktur in der Abwehr bis hin zum Sturm. Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller wurden herbeigerufen und zurückgefordert. Eine Entscheidung, die Löw nie Rückgängig machen wollte.

Jerome Boateng zu Löw: „Ich freue mich für ihn“

Nun meldet sich einer dieser drei Weltmeister zu Wort. Der Bayern-Profi Boateng sagte über den Verbleib von Löw: „Ich freue mich, dass Jogi weitermachen darf. Er hat sich dieses Vertrauen in ihn in der Vergangenheit verdient“, sagte Boateng der „Bild“.

Der 60-Jährige könnte nun sogar seinen bis zur WM 2022 laufenden Vertrag erfüllen.

Auch für den früheren DFB-Teamchef Rudi Völler ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Löw die „richtige Entscheidung. Ich bin überzeugt, dass Jogi mit seiner Mannschaft eine gute EM spielt“, sagte er der „Bild“. (sid/fab)