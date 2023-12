Bundesliga-Stars kommen: Dieses Nationalteam bezieht sein EM-Quartier in Hamburg

Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Teamquartier während der Europameisterschaft 2024 in Hamburg aufschlagen.

Das gab der tschechische Verband am Donnerstag bekannt. Das Team der Bundesliga-Stars Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Alex Kral (Union Berlin) und Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg) wird während des EM-Turniers im Steigenberger Hotel Treudelberg im Alstertal wohnen und im Stadion des Regionalligisten Eintracht Norderstedt trainieren.

Die Tschechen bestreiten auch zwei Vorrunden-Spiele der Gruppe F im Hamburger Volksparkstadion: am 26. Juni gegen die Türkei sowie am 22. Juni gegen den Sieger der Playoff-Gruppe C. Das wird entweder Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan sein. Viertes Team in der EM-Gruppe der Tschechen ist Portugal. (ms/dpa)