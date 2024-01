Bundesliga-Skandal! Unions Trainer sieht Rot – weil er Bayern-Star Sané attackiert

Die Bayern waren am vergangenen Sonntag mächtig frustriert. „Man hat nicht das Gefühl, dass wir wissen, um was es geht“, polterte etwa Joshua Kimmich nach dem peinlichen 0:1 gegen Werder Bremen. Das, was sich Union Berlins Trainer Nenad Bjelica am Mittwochabend beim Auswärtsspiel in der Allianz-Arena leistete, war aber noch mal eine Spur drüber – ein Skandal.

Einen Ball, der ins Seitenaus getrudelt war, wollte der Kroate nicht hergeben – was Leroy Sané nicht gefiel. Als der Bayern-Star dann aufgebracht auf das Wegwerfen des Balles durch Bjelica reagierte, wischte der Coach dem Münchner Profi mit der Hand durchs Gesicht. Und dann sogar noch ein zweites Mal, als Sané ihn zur Rede stellte.

FC Bayern siegt 1:0 gegen Union – Nenad Bjelica sieht Rot

Bljecica sah Rot von Schiri Frank Willenborg (74.) und musste sich auf der Tribüne ansehen, wie Union die 0:1-Pleite danach nicht mehr abwenden konnte. Raphael Guerreiro hatte per Außenrist-Schlenzer in den Winkel kurz nach der Pause (46.) das Tor des Abends für die erneut keineswegs souveränen Bayern erzielt. Es war ein Pflichtsieg, der den FCB im Nachholspiel wieder auf auf vier Punkte heranbrachte an Bayer Leverkusen – aber keiner, der einem Ausrufezeichen an den Spitzenreiter glich.

Harry Kane traf ebenfalls, sein Treffer zählte wegen Abseits aber nicht (55.). Somit verpasste es der Engländer, einen alleinigen Hinrunden-Torrekord aufzustellen. Auch Robert Lewandowski hatte 2020/21 zur Saison-Halbzeit 22-mal getroffen. Bjelicas Treffer ins Gesicht von Sané saß hingegen.