Bundesliga-Profi schießt Österreichs schnellstes Tor aller Zeiten

Dank eines historisch frühen Tores von Christoph Baumgartner ist Österreichs Nationalmannschaft mit einem Sieg in das EM-Jahr gestartet. Das Team von Trainer Ralf Rangnick gewann am Samstag in Bratislava gegen Gastgeber Slowakei mit 2:0 (1:0).

Baumgartner, der beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag steht, traf bereits nach sieben Sekunden zur Führung. Damit gelang dem 24-Jährigen der schnellste Treffer in der Länderspielgeschichte des ÖFB-Teams. Er war zudem eine Sekunde schneller als der neue deutsche Blitztor-Rekordhalter Florian Wirtz.

Baumgartner unterbot den alten Rekord um 42 Sekunden

Den vorherigen Rekord hatte Stefan Maierhofer im September 2009 gegen die Färöer aufgestellt, damals traf der Angreifer nach 49 Sekunden. In der Schlussphase in Bratislava sorgte Andreas Weimann (83.) für den Endstand.

Österreich und die Slowakei sind für die EM-Endrunde qualifiziert. Die Österreicher erwartet dort eine schwierige Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Wales oder Polen. Die Slowakei trifft auf Belgien, Rumänien und die Ukraine oder Island.