Hertha-Profi in Berliner Disco verprügelt! Gesichts-OP im Krankenhaus

Aymen Barkok (25), der aktuell vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Mainz 05 an den Zweitligisten Hertha BSC ausgeliehen ist, musste nach einem tätlichen Angriff in einem Berliner Disco mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Er wurde am gestrigen Sonntag erfolgreich operiert, die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Aymen Barkok ist von Mainz an Hertha ausgeliehen

Auch der Klub hat dies mittlerweile mit einem Statement offiziell bestätigt: „Mit Entsetzen mussten wir gestern erfahren, dass Aymen Barkok in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Lokal tätlich angegriffen wurde und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (…) Der Sachverhalt wurde noch in der Nacht von der Polizei aufgenommen.“

Barkoks Leihclub Hertha bestätigt den Vorfall via X (ehemals Twitter).

Grund für die Verletzungen soll eine Prügelei gewesen sein, in die der Spieler offensichtlich verwickelt war. Die Täter sollen nach „Bild“-Informationen flüchtig sein.

In finanzieller Hinsicht bringt Barkoks Saison-Aus bereits eine Entscheidung für beide Vereine: Dadurch, dass er bisher nicht die geforderte Anzahl Starelfeinsätze von zwölf Spielen erreicht hat, greift die Kaufpflicht für die Herthaner nicht. Diese lag bei 600.000 Euro. Aktuell steht Barkok bei nur elf Spielen, in denen er von Beginn an auf dem Platz stand.