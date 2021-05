Bundesliga-Entscheidungen: Werder steigt ab, Köln zittert sich in die Relegation

Werder Bremen ist aus der Bundesliga abgestiegen! Werder verlor sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:4. Weil der 1. FC Köln gleichzeitig Schalke 04 in einem Herzschlagfinale mit 1:0 schlug, müssen die Werderaner den bitteren Gang in die zweite Liga antreten.

Sebastiaan Bornauw erzielte in der 85. Minute den goldenen Treffer für Köln, das sich in die Relegation rettet. Nach 41 Jahren in der ersten Liga steigt Werder wieder ab. Die Bremer präsentierten sich gegen Gladbach nicht erstligareif, lagen zwischenzeitlich mit 0:4 hinten. Das Aufbäumen kam zu spät.

Werder-Kapitän Moisander: „Das tut weh“

„Es ist schwierig, Worte zu finden“, sagte Werder-Kapitän Niklas Moisander, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Der Finne: „Wir hatten die Hoffnung nicht verloren, aber wir haben natürlich nicht gut gespielt, nicht gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Das tut weh.“

Werder will schnelle Trainerlösung



Auch Werder-Legende Thomas Schaaf, für den letzten Spieltag als Interimstrainer installiert, konnte das Ruder nicht mehr rumreißen. „Das ärgert mich am meisten. Dass es so nach hinten losgeht…“, sagte der 60-Jährige nach dem Abpfiff. Wer die Bremer im kommenden Jahr zum Wiederaufstieg führen soll, steht noch nicht fest. „Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen, ab morgen beginnen die Planungen für die zweiten Liga“, kündigte Sportchef Frank Baumann.

In Köln hingegen war die Erleichterung nach dem Sprung auf den Relegationsplatz groß. Neben dem Platz droht den Kölnern aber Ärger. Eine Gruppe Fans stand vor dem Stadion eng beisammen und zündete Pyrotechnik.