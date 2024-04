Darmstadt zieht Schultz‘ Kölner in Abgrund – Wolfsburg atmet auf

Der 1. FC Köln mit Ex-St.-Pauli-Coach Timo Schulz musste am Samstag eine ganz bittere Niederlage hinnehmen: Gegen den Tabellenletzten aus Darmstadt verlor der Klub nach einer schwachen Leistung im heimischen Rhein-Energie-Stadion mit 0:2. Der FC taumelt nach einem erneut trostlosen Auftritt weiter Richtung Zweite Liga. Wolfsburg konnte hingegen einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf landen.

Vor 50.000 völlig enttäuschten Zuschauern gelang Christoph Klarer in der 57. Minute nach einem Standard das wichtige 1:0, ehe Oscar Wilhelmsson (90.) nach einem Konter alles klarmachte. Köln (22 Punkte) bleibt damit auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bei einem Spiel mehr als die direkte Konkurrenz aus Mainz bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Kölns Uth: „Wir gehen raus und haben Angst“

„Wir mussten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wenn du aber Angst hast zu verlieren, wird es schwierig. Der Unmut der Fans ist nur berechtigt“, sagte Stürmer Mark Uth. „Im Training spielen wir manchmal Tiki-Taka – aber hier gehen wir raus und haben Angst.“

Darmstadt (17 Punkte) kann sich zwar über drei Punkte freuen, wird aber nur noch rechnerisch die Möglichkeit haben, den Abstieg noch zu verhindern.

Wind trifft erstmals seit November 2023

Im anderen Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften setzte sich Wolfsburg zu Hause knapp mit 1:0 gegen den VfL Bochum durch und darf nach turbulenten Wochen erst einmal durchatmen. Das entscheidende Tor erzielte dabei Stürmer Jonas Wind (43.), der nach fulminantem Saisonstart und neun Toren in zwölf Spielen zuletzt am 25. November des letzten Jahres beim 2:1-Heimsieg gegen Leipzig getroffen hatte.

Mit dem Dreier springt die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl vorbei an Union Berlin, das Am Samstagabend noch die Bayern empfangen (18.30 Uhr/Sky). Die Wölfe (31 Punkte) haben vier Spieltage vor Schluss alles in der eigenen Hand, sind aber noch nicht gerettet. Es war der erste Heimsieg des VfL in diesem Jahr. Bochum (27 Punkte) könnte am Sonntag von Mainz (26/in Freiburg) überholt werden.

Hack gelingt Dreierpack – doch es reicht nicht

Gladbachs Robin Hack erzielte derweil im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zwar seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga. Sein Team verlor nach großem Kampf aber dennoch mit 3:4 in Sinsheim. Anton Stach erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Die Fohlen (31 Punkte) haben es damit verpasst, sich final aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

Im vierten Spiel der Samstags-Konferenz setzte sich Leipzig mit 2:1 in Heidenheim durch und festigt damit vor dem direkten Duell mit dem BVB Platz vier.