Brutales Foul! Podolski dreht bei Hallenturnier durch – und sagt sorry

Ex-Weltmeister Lukas Podolski hat mit einem Horrorfoul bei einem Hallenfußball-Turnier für Aufsehen gesorgt. Bei dem Event traf Podolski mit seinem polnischen Verein Gornik Zabrze im Spiel um Platz drei auf den Drittligisten Wisloka Debica, kurz vor Schluss unterlief dem 39-Jährigen ein Aussetzer.

Beim Stand von 4:1 setzte er völlig übermotiviert zur Grätsche an und erwischte seinen Gegenspieler mit offener Sohle. Podolski sah Gelb und wurde anschließend vom Feld genommen, verlor aber vorher noch Worte in Richtung seines am Boden liegenden Gegners.

„Entschuldigung“: Podolski gibt Jakub Siedlecki sein Trikot

Nach dem Vorfall, über den sogar die englische Presse berichtete, entschuldigte sich Podolski in den Sozialen Netzwerken. „Auf dem Platz herrschten Emotionen, doch nach dem Spiel herrscht Einigkeit. Entschuldigung für das harte Foul. Alles Gute für die Saison“, schrieb er auf X zu einem Foto mit dem gefoulten Jakub Siedlecki, dem Podolski sein Trikot schenkte.

„Nach dem Spiel um Platz deei traf sich Lukas mit Kuba Siedlecki und entschuldigte sich bei ihm für das Foul und überreichte ihm sein Trikot“, schrieb Podolskis Verein Gornik Zabrze auf X.

Podolski, der seine Karriere in seiner polnischen Heimat ausklingen lässt, war schon im November durch sein Verhalten auf dem Rasen negativ aufgefallen. Beim Lokalderby gegen Piast Gliwice unterlief ihm ein grobes Foul, zudem rempelte er einen Gegenspieler zu Boden und zeigte eine abfällige Geste. Der polnische Verband belegte ihn daraufhin mit einer Geldstrafe von umgerechnet 3500 Euro. (sid/mb)