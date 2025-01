Brisanter Einsatz: Schiri Stegemann pfeift Dortmund gegen Bayer nun doch nicht

Schiedsrichter Sascha Stegemann wird den brisanten Jahresauftakt der Bundesliga am Freitagabend in Dortmund verpassen. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, kann der 40-Jährige das Topspiel des BVB gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) wegen eines grippalen Infekts doch nicht leiten. Stegemann hätte eigentlich zum ersten Mal seit fast zwei Jahren ein Spiel der Schwarz-Gelben pfeifen sollen, nun übernimmt Tobias Stieler.

Das bislang letzte Spiel des Referees mit BVB-Beteiligung im April 2023 hatte für großes Aufsehen gesorgt und sogar Morddrohungen für Stegemann nach sich gezogen: Beim 1:1 der Dortmunder in Bochum (30. Spieltag) war der Elfmeter-Pfiff nach einem Foul an BVB-Stürmer Karim Adeyemi ausgeblieben, was später vom Schiedsrichter selbst und vom Verband als Fehler eingeräumt wurde.

Stegemann fällt aus – Stieler pfeift BVB gegen Leverkusen

Der Video-Assistent hatte die Szene gecheckt, aber nicht eingegriffen. Die Dortmunder hatten damals mitten im Titelkampf mit dem FC Bayern gesteckt.

BVB-Coach Nuri Sahin rief am Mittwoch in seiner Pressekonferenz zu Sachlichkeit auf. „Kein Mensch auf dieser Welt verdient Morddrohungen, egal, was passiert ist“, sagte er. Sahin weiter: „Natürlich war die Entscheidung für Borussia Dortmund eine Katastrophe, dennoch darf man niemandem den Tod wünschen“.

Dies könnte Sie auch interessieren: Brisanter Termin zum Feuerzeug-Skandal: Bochum-Torwart als Zeuge vor Gericht

Nicht nur Stegemann wird fehlen. Auch der ursprünglich angesetzte Vierte Offizielle Frank Willenborg ist erkrankt und wird von Florian Badstübner ersetzt. (sid/tm)