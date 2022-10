Brasilien-Star bangt um WM-Teilnahme – Tränen fließen

Aufregung in Brasilien. Richarlison muss nach einer Wadenverletzung um seine WM-Teilnahme bangen. „Es ist schwer, darüber zu sprechen, weil mein Traum (die Weltmeisterschaft) kurz vor der Verwirklichung stand”, sagte der 25-Jährige von Tottenham Hotspur nach dem 2:0-Sieg seines Teams am Samstag gegen den FC Everton dem Sender ESPN Brasil unter Tränen. Der Stürmer musste zuvor mit einer Wadenverletzung ausgewechselt werden.

Richarlison hatte das Feld zu Beginn der zweiten Halbzeit humpelnd verlassen und musste später auf Krücken laufen. „Ich habe schon einmal eine ähnliche Verletzung erlitten”, sagte er ESPN. „Damals bei Everton hat es zwei Monate gedauert. Ich hoffe, dass ich mich so schnell wie möglich auskurieren kann. Selbst beim Gehen tut es weh.”

Das könnte Sie auch interessieren: Superstar vor Gericht: Neymar droht der Knast

Am Montag würden Untersuchungen anstehen. Anfang November will der brasilianische Nationaltrainer Tite seinen Kader für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominieren.

Brasilien bangt vor WM um Richarlison

In sozialen Netzwerken zeigte Richarlison sich angesichts der Genesungswünsche etwas zuversichtlicher. „Vielen Dank für die Nachrichten. Alles wird gut gehen”, schrieb er auf Instagram. Seinem Klub wird er wohl zumindest am Mittwoch gegen Manchester United fehlen.