Neuer Wettskandal im Fußball: Mindestens sechs Spiele betroffen

Untersuchungen in Brasilien deuten auf die Manipulation der Ergebnisse von sechs Spielen der Fußball-Meisterschaft in dem Land im vergangenen Jahr hin. Zudem haben die Ermittler mehrere Partien der wichtigen Meisterschaften in den Bundesstaaten in diesem Jahr im Blick, wie aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft des brasilianischen Bundesstaates Goiás hervorgeht.

In sechs Bundesstaaten fanden Durchsuchungen statt, neun Spieler wurden befragt. Ob die Spieler tatsächlich Geld erhielten, um Spiele zu manipulieren, konnten die Ermittler noch nicht sagen. Ihnen seien jedoch bis zu 100.000 Reais (umgerechnet circa 18.000 Euro) geboten worden.

Das könnte Sie auch interessieren: 600 Millionen für nichts! Klub-Legenden entsetzt über Chelsea-Niedergang

„Seit die Untersuchung im November begann, war sie auf drei Spiele konzentriert, jetzt sind elf auf dem Radar“, sagte der Staatsanwalt Fernando Cesconetto. „Wir schließen nicht aus, dass andere Spiele auch manipuliert worden sein könnten.“ (dpa/cs)