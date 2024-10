Brasilien-Profi sieht Rot nach drei Sekunden! Fans fordern seinen Rauswurf

Anstoß, ein kurzer Sprint, und schon streckt Rafael Silva seinen Gegenspieler mit dem Ellenbogen nieder.

Ganze drei Sekunden war die Partie in der ersten Liga Brasiliens zwischen Athletico Paranaense aus Curitiba und Cruzeiro EC aus Belo Horizonte alt, als sich der Gästestürmer zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Schiedsrichter Rodrigo Pereira blieb nichts anderes übrig, als Silva die Rote Karte zu zeigen.

Rafael Silva fliegt nach Ellenbogen-Schlag direkt runter

Mit voller Wucht schlug der 34-Jährige seinen Gegenspieler Kaique Rocha zu Boden, als dieser ihm in die Quere gekommen war. Dabei hatte Silva beim 0:3 (0:1) nach über vier Monaten Verletzungspause sein Comeback für Cruzeiro gegeben.

Sportdirektor Alexandre Mattos kündigte kurz nach Spielende bereits eine Geldstrafe „innerhalb dessen, was die Gesetze zulassen“, an. Der Übeltäter entschuldigte sich via Instagram.

In den Sozialen Netzwerken forderten viele erboste Fans vehement eine sofortige Entlassung des Angreifers. (sid)