Boxing Day: Liverpool-Verfolger nehmen sich gegenseitig die Punkte weg

Das Spitzenspiel der englischen Premier League an Weihnachten ist ohne Sieger beendet worden. Rekordmeister Manchester United kam am traditionellen Boxing Day am zweiten Feiertag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) bei Leicester City hinaus – und bleibt mit 27 Punkten vorerst Dritter hinter dem Fußballmeister von 2016 (28).

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit trafen Marcus Rashford (23.) für Manchester und Harvey Barnes (31.) für die Gastgeber. Nach der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel, der eingewechselte Edinson Cavani bediente Bruno Fernandes (79.), der sein zehntes Saisontor erzielte. Kurz vor Schluss rettete Jamie Vardy (85.) mit seinem zwölften Saisontreffer das Remis für Leicester.

Remis im Topspiel – Rashford feiert besonderen Treffer für Manchester United

Der englische Nationalspieler Rashford feierte im Alter von 23 Jahren und 56 Tagen sein 50. Tor in der höchsten englischen Spielklasse. Jünger bei dieser Marke waren im Trikot der „Red Devils“ einst nur Wayne Rooney und Cristiano Ronaldo.

„Wir hatten viele Großchancen und hätten es zu Ende spielen können. Sie sind eine sehr gefährliche Mannschaft mit Qualität, und Vardy hat dann einfach seine Qualität gezeigt“, sagte United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer nach dem Spiel.

Liverpool, das mit vier Punkten Vorsprung auf Leicester in den 15. Spieltag gegangen war, ist am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion hoher Favorit. (mp/dpa/sid)