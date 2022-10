Boetius nach Hodenkrebs-OP wieder im Training

Jean-Paul Boetius von Hertha BSC ist nach seiner Hodenkrebsoperation auf den Platz zurückgekehrt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler trainierte individuell, wie die Berliner am Donnerstag mitteilten.

Ein Datum für sein Comeback in einem Spiel der Blau-Weißen konnte aber noch nicht genannt werden. Bei dem niederländischen Sommer-Zugang war bei einer urologischen Untersuchung Mitte September ein Tumor im Hoden diagnostiziert worden. Eine Chemotherapie brauchte er nach dem chirurgischen Eingriff nicht.

Auch Richter konnte auf Chemotherapie verzichten

„Hey Leute, Djanga da, ich war wieder auf dem Platz. Ich will mich noch mal für die Unterstützung bedanken und die schönen Nachrichten. Und ich hoffe, euch bald wiederzusehen im Stadion”, sagte Boetius in einer kurzen Videobotschaft.

Schon Boetius‘ Teamkollege Marco Richter war im Juli an Hodenkrebs erkrankt und operiert worden, auch ihm war eine Chemotherapie erspart geblieben.

In der Bundesliga gelang Richter nach der Rückkehr in den Kreis der Mannschaft mit zwei Toren ein mehr als beachtenswertes Comeback. Ob es für Boetius genauso wird bleibt abzuwarten. Beachtenswert wird es so oder so. (dpa/nis)