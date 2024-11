Böser Patzer vom Nationaltorhüter: Baumann wirft sich nach Klatsche in den Staub

Nach dem beeindruckenden 4:3 gegen Leipzig unterliegt die TSG Hoffenheim in Braga. Beim neuen Chefcoach Christian Ilzer herrscht erst einmal Ernüchterung.

Nationaltorwart Oliver Baumann hat um Verständnis für die deftige Niederlage der TSG 1899 Hoffenheim in der Europa League geworben. „Das zeigt, dass wir Menschen sind und nicht immer alles gleich läuft“, sagte der TSG-Kapitän bei RTL nach dem 0:3 (0:2) bei Sporting Braga. Baumann räumte dabei seinen Fehler vor dem ersten Gegentor freimütig ein.

Oliver Baumann spricht von „klassischem Fehlpass“

„Klassischer Fehlpass“, sagte der 34-Jährige, der sich in der DFB-Auswahl einen Zweikampf mit Stuttgarts Alexander Nübel um die Position des neuen Stammkeepers liefert, zu der Szene in der 2. Minute. Der Ex-Leipziger Bruma nutze das Geschenk zur Führung. Roger Fernandes traf nur sechs Minuten später zum 2:0. In der Nachspielzeit erhöhte Vitor Carvalho mit einem sehenswerten Fernschuss auf 3:0 gegen überaus harmlose Hoffenheimer.

„Für uns eine bittere Niederlage, eine brutale Anfangsphase. Das hat uns Sicherheit genommen, das hat uns Vertrauen genommen. Insgesamt war unser Angriffsspiel zu langsam“, sagte der neue Trainer Christian Ilzer. Von einem Rückfall in alte Zeiten unter seinem Vorgänger Pellegrino Matarazzo wollte er nichts wissen: „Die alten Zeiten sind für mich kein Thema. Jetzt gilt es, sehr schnell draufzukommen, woran es gelegen hat.“

Hoffenheim gegen Bukarest zum Siegen verdammt

Der 47 Jahre alte Österreicher hatte vier Tage zuvor noch ein furioses Debüt beim 4:3 in der Bundesliga gegen RB Leipzig gefeiert. Vor 10.010 Zuschauern in Braga hatte der Tabellenfünfte der portugiesischen Liga dann aber leichtes Spiel gegen die TSG.

In der Tabelle rutschten die Hoffenheimer mit nur einem Sieg nach fünf Spieltagen auf den 25. Platz ab und müssen am 12. Dezember in Sinsheim gegen FCSB Bukarest unbedingt gewinnen. Am Sonntag geht es in der Bundesliga aber erst mal zum FSV Mainz 05. (dpa/mp)