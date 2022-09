Riemann fehlt nach „Missgeburt“-Beleidigung im Bochum-Training

Bochums Torwart Manuel Riemann muss mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Das habe „allerdings nichts mit der Trainingsaktion gestern zu tun“, teilte der VfL am Mittwoch via Twitter mit. Riemann hatte sich tags zuvor eine verbale Entgleisung bei der Übungseinheit des Tabellenletzten geleistet und sich anschließend dafür via Instagram entschuldigt. Nun fehlt der 33-Jährige nach Vereinsangaben wegen Magen-Darm-Problemen.

Seine Entschuldigung auf Instagram startete der Bochum-Torhüter mit den Worten: „Ich habe heute im Training ein Wort benutzt, das benutzt man nicht.“ Laut „WAZ“ hatte Riemann einige Kollegen als „Missgeburten“ bezeichnet.

Riemann entschuldigt sich für Beleidigung

„Leute fühlen sich dadurch diskriminiert, wenn man dieses Wort benutzt. Ich möchte es auch nicht wiederholen, sondern mich einfach nur dafür entschuldigen. Ich bin in dem Moment meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden und habe auch meinen Charakter, den ich eigentlich habe, nämlich Leuten die Hilfe brauchen, zu helfen, nicht widergespiegelt. In diesem Sinne wollte ich mich bei allen von Herzen entschuldigen“, sagte Riemann.

Beim VfL spielt Riemann seit 2015. Nachdem er mit Bochum den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, konnte er als eine der Stützen in der vergangenen Saison die Klasse halten. Damit könnte es in diesem Jahr schwer werden. Derzeit steht der Bochum punktlos auf dem letzten Tabellenplatz.