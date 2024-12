Bochum-Torhüter verlässt Krankenhaus – welche Strafe jetzt Union Berlin droht

Nach dem Eklat in Berlin wird der VfL Bochum Protest gegen die Wertung einlegen. Der Ausgang ist völlig offen.

Patrick Drewes klagte über Unwohlsein, Übelkeit und Kopfschmerzen – und doch gab es nach dem Skandal von Köpenick vorsichtige Entwarnung. Noch in der Nacht kehrte der von einem Feuerzeug am Kopf getroffene Torhüter des VfL Bochum mit dem Mannschaftsarzt in die Heimat zurück, alle Tests im Krankenhaus waren unauffällig. Drewes dürfte schon am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim wieder im Tor stehen, das Nachspiel des Eklats an der Alten Försterei könnte da aber noch andauern. Bochum wird am Montag fristgerecht Protest gegen die Wertung des Spiels bei Union Berlin (1:1) einreichen – Ausgang offen.

VfL-Boss Kaenzig geht von drei Punkten für Bochum aus

„Wir sind der Meinung, dass das Spiel hätte abgebrochen werden müssen“, sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig. „Wenn man das Regelwerk auslegt“, so Kaenzig weiter, sei von einer Umwertung „in einen Sieg“ auszugehen. Immerhin habe Bochum „nur unter Protest“ weitergespielt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Dreiste Abzock-Methoden: Wie Anneliese B. (82) Betrüger in die Falle lockte

– Ausgestopfte Tiere im Elbtower: Der Plan, die Erfolgschancen, die Gegner

– Gewalt in Notaufnahmen: Angriffe nehmen zu – verbal, aber auch körperlich. Nun wehren sich Angestellte

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Vom Supertalent zum Knacki: Die unglaubliche Geschichte eines St. Paulis-Spielers, der auf die schiefe Bahn geriet

– 28 Seiten Plan7: Eine mitreißende Hommage an die „Wilden Zwanziger“ im First-Stage-Theater, das „Winterspektakel“ startet & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Der Fall landet nach dem erfolgten Einspruch zunächst beim DFB-Sportgericht. Die Szene vor dem Union-Block hatte sich in der Nachspielzeit abgespielt, die Begegnung war nach dem Vorfall fast eine halbe Stunde lang unterbrochen, ehe sie mit einem „Nichtangriffspakt“ zu Ende geführt wurde.

Schiedsrichter Petersen: „Kein schöner Tag für den Fußball“

Ob jemand – in diesem Fall Drewes – „verletzt, schwer verletzt, ohnmächtig oder sonst was“ gewesen sei, dürfe bei der Beurteilung des Geschehens nicht der Maßstab sein, forderte Kaenzig: „Das Regelwerk ist ganz klar.“ Es sei „schade“ für Berlin, „Union ist eigentlich ein sympathischer Verein. Aber das gehört sich einfach nicht“, ergänzte VfL-Stürmer Philipp Hofmann, der sich kurzerhand für die letzten Minuten ins Tor gestellt hatte, weil das Wechselkontingent ausgeschöpft war.

Bochums Torhüter Patrick Drewes wurde von einem Feuerzeug am Kopf getroffen und brach daraufhin zusammen. imago/Matthias Koch Bochums Torhüter Patrick Drewes wurde von einem Feuerzeug am Kopf getroffen und brach daraufhin zusammen.

Schiedsrichter Martin Petersen zeigte sich betroffen. „Das ist kein schöner Tag für den Fußball“, sagte der 39-Jährige bei Sky. Er werde nun „einen Bericht über den Sachverhalt schreiben“, der DFB bescheinigte seinem Schützling eine fehlerfreie Leistung in dieser kniffligen Situation.

Justiziar beriet Hecking und Heldt in der Schiri-Kabine

Bochum wollte nämlich nicht weiterspielen – und so wurde hinter den Kulissen hitzig diskutiert. „Wir haben uns zusammengesetzt“, berichtete Trainer Dieter Hecking, der sich am Telefon sogar von einem Justiziar beraten ließ, über die Entscheidungsfindung in der Schiedsrichterkabine. „Die Empfehlung war“, so Unions Sport-Geschäftsführer Horst Heldt, der ebenfalls beteiligt war, „dass wir das zu Ende bringen. Da ist es sportlich selbstverständlich, dass wir nicht gegen neun Mann anrennen.“

Bochum nämlich spielte schon ab der 13. Minute in Unterzahl, ging nach der Roten Karte gegen Koji Miyoshi aber durch Ibrahima Sissoko (23.) in Führung. Wieder nur zehn Minuten später sorgte Benedict Hollerbach für den Endstand, doch der wurde schnell zur Nebensache.

Union Berlin droht nun auch ein Geisterspiel

Einen ähnlichen Fall gab es zuletzt am 8. März 2022, damals wurde die Begegnung zwischen Bochum und Borussia Mönchengladbach nach einem Bierbecherwurf eines VfL-Fans auf Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann nach 70 Minuten beim Stand von 0:2 jedoch abgebrochen und hinterher für die Fohlen gewertet.

Das könnte Sie auch interessieren: „In der 2. Liga nichts zu suchen“: Lautern-Trainer gerät in Darmstadt in Rage

In jedem Fall wird nun der DFB-Kontrollausschuss ein Ermittlungsverfahren gegen Union einleiten. Von einer Verwarnung über eine hohe Geldstrafe bis hin zu einem Teil- oder Komplettausschluss von Fans ist als Ausgang alles möglich. Der Täter wurde unmittelbar nach Abpfiff bereits von der Polizei ausfindig gemacht, Union hat Anzeige erstattet. (sid/mp)