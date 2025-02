Blitzwechsel? Deutscher Nationalspieler soll die Bundesliga noch verlassen

Nach 210 Pflichtspielen für Borussia Mönchengladbach soll die Zeit von Florian Neuhaus abgelaufen sein. Berichten der „Bild“ zufolge sollen sowohl Verein als auch Neuhaus selbst einem Wechsel zu Besiktas Istanbul bereits zugestimmt haben.

In seiner Zeit bei der Borussia erzielte der 27-Jährige 26 Tore und bereitete 29 vor. Für die A-Nationalmannschaft kam Neuhaus zehn Mal zum Einsatz. Doch sowohl unter Ex-Trainer Adi Hütter als auch dem aktuellen Coach Gerardo Seoane fand er kaum noch Berücksichtigung – am vergangenen Wochenende stand Neuhaus beim 1:1 gegen Frankfurt zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Startelf.

Grund dafür waren jedoch nicht etwa steigende Leistungen, sondern vor allem: das Fehlen von Rocco Reitz, Philipp Sander und Alassane Plea.

Besiktas Istanbul belegt momentan in der Süper Lig den fünften Platz und kann den Erwartungen damit nicht gerecht werden. Um die internationalen Plätze noch zu erreichen, brauchen sie einen neuen Spieler – und sind in Neuhaus wohl fündig geworden. Der Techniker soll vor allem Stürmer Ciro Immobile mit Vorlagen bedienen.

Der Wechsel ist noch möglich, weil das Transferfenster in der Türkei erst am Dienstag, den 11. Februar schließt. Schnelles Handeln ist nun also gefragt. Zunächst soll Neuhaus auf Leihbasis in die Türkei wechseln, später soll dem Klub eine Kaufoption in Höhe von 2,9 Millionen Euro vorgelegt werden. Vor vier Jahren war der Profi noch ganze 38 Millionen Euro wert.

Erst 2023 hatte Neuhaus den Vertrag bei seinem „Traumverein“ (Zitat Neuhaus) in Mönchengladbach verlängert, dieser liefe noch bis 2027. Ob der werdende Vater den Transfer mit Hoffnung auf mehr Einsatzzeiten wirklich über’s Herz bringen wird, ist noch offen.