Fünf Wochen nach Krebsdiagnose: Nationaltorhüterin zurück auf dem Platz

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger ist nach ihrer erneuten Krebsdiagnose mit starken Paraden und einem Sieg auf den Fußballplatz zurückgekehrt. „Ich freue mich, wieder zu Hause in Kingsmeadow mit all unseren Fans zu sein. Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Her mit dem Rest der Saison”, schrieb die 31-Jährige vom FC Chelsea nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Manchester City am Sonntagabend auf Instagram.

Vor 4500 Zuschauern im ausverkauften Stadion verhinderte Berger vor allem durch ihre Leistung in der ersten Halbzeit einen Rückstand ihres Teams.

Berger, in der deutschen Auswahl Nummer drei hinter Merle Frohms und Almuth Schult, hatte vor fünf Wochen bekanntgegeben, dass sie sich erneut einer Krebsbehandlung unterziehen muss. „Unglücklicherweise ist nach vier krebsfreien Jahren ein Wiederauftreten in meiner Schilddrüse entdeckt worden”, hatte Berger mitgeteilt.

Bei ihr war bereits 2017, als sie für Birmingham City spielte, erstmals eine aggressive Form von Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden. Nach einer Operation im darauffolgenden Monat stand sie bereits Anfang 2018 wieder auf dem Platz.(dpa/tw)