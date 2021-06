Bleibt er nun doch in Barcelona?: Wechsel-Chaos um Lionel Messi

Kaum ein Thema polarisiert die Sportwelt derzeit so sehr, wie der Wechselwunsch von Superstar Lionel Messi. Der FC Barcelona versucht indes alles, um den Argentinier in Spanien zu halten. Am Mittwoch gab es das erste Treffen beider Parteien, in dem man sich kaum angenähert haben soll. Einige Medien berichten jedoch, dass es ein Umdenken beim Angreifer gab.

Die Auseinandersetzung zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona geht weiter, die Fronten bleiben verhärtet: Am späten Mittwochabend endete das erste Gipfeltreffen zwischen Jorge Messi, dem Vater des Superstars, und Barca-Präsident Josep Bartomeu „ohne Ergebnisse“, wie „Mundo Deportivo“ vermeldete.

Bleibt Messi in Barcelona?

Es habe nicht einmal eine Annäherung gegeben, berichtete „Marca“. „Barca will auf keinen Fall über den Abschied von Leo verhandeln“, schrieb das Blatt. Der Klub habe sogar eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis 2023 angeboten.

Es gibt allerdings auch schon Spekulationen, dass der sechsmalige Weltfußballer widerwillig doch bleiben könnte, um dann eben im kommenden Sommer zu gehen – ablösefrei. So wird Axi Biancucchi, der Cousin von Messi, bei tuttomercatoweb.com zitiert, dass er das Gefühl habe, „dass sein Abschied von Barcelona nicht so klar ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Fans vom Bundesliga-Klub sammeln Geld für Messi

Auch Vater Jorge Messi bestätigte gegenüber „Deportes Cuatro“, dass es ein Umdenken im Hause Messi geben könnte. Auf eine entsprechende Frage antwortete er kurz und knapp mit: „Ja.“ Klar ist, dass es noch keine Entscheidung über die Zukunft Messis gibt. Mit den jüngsten Aussagen seiner Familienmitglieder geht das Wechseltheater somit in die nächste Runde. (nis/sid)