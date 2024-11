Musiala enthüllt Zeitplan: Wann der Superstar über seine Zukunft entscheidet

Jamal Musiala könnte zum Jahreswechsel eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. „Für mich ist es wichtig, fit zu bleiben und meine Leistungen zu bringen, bis ich ein bisschen Zeit habe, um runterzufahren. Dann kann ich mir Zeit nehmen, um über alles nachzudenken. Ich glaube, in der Winterpause werden wir mehr wissen“, sagte das Offensivjuwel des deutschen Rekordmeisters Bayern München dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)“.

Musialas Vertrag in München endet im Sommer 2026. Die Bayern wollen mit dem 21-Jährigen unbedingt vorzeitig verlängern. Musiala macht dem Klub Hoffnung. „Ich habe gute Spieler und Trainer um mich herum, die für mich alles einfacher machen“, sagte er: „Ich kann ich sein, muss nicht viel nachdenken. Es ist das Ziel jedes Fußballers, eine wichtige Rolle zu haben. Ich bin glücklich, wo ich bin.“

Musialas Ziel: Weltfußballer werden

Ungeachtet seines künftigen Vereins hat Musiala das „Ziel“, irgendwann als Weltfußballer ausgezeichnet zu werden. „Wenn man aufwächst und sieht, wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die Trophäe halten, will jeder Spieler irgendwann da oben stehen“, sagte er vor dem Nations-League-Spiel am Samstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina.

Er wolle sich trotz dieses Vorhabens aber „nicht unter Druck setzen“, sondern einfach befreit spielen und versuchen, mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft Titel zu gewinnen. „Dann hat man vielleicht irgendwann die Möglichkeit, Weltfußballer zu werden.“