„Bisschen viel Tamtam“: Nagelsmanns Holzfäller-Hemd kommt unter den Hammer

Julian Nagelsmann wird das markante Holzfäller-Hemd von seinem Debütspiel als Bundestrainer für einen guten Zweck versteigern lassen. „Hoffentlich kommen ein paar Euros zusammen“, sagte der 36-Jährige vor dem Testländerspiel der Nationalmannschaft gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) in Philadelphia. Das blau-grau-gelbe Hemd soll nun beim RTL-Spendenmarathon versteigert werden, kündigte Nagelsmann am Montag an.

Nach dem 3:1-Sieg gegen die USA war viel über den Look des DFB-Chefcoachs beim Spiel am Samstag in Hartford diskutiert worden. Zu viel, wie Nagelsmann findet. „Das war ein bisschen viel Tamtam“, sagte er. Nagelsmann war auch als Klub-Trainer in Hoffenheim, Leipzig und München immer wieder mit besonderen Outfits aufgefallen. Die zu erwartende Spende für den guten Zweck erfülle ihn „mehr mit Glücksgefühlen, als wenn jeder über meine Klamotten berichtet“, sagte Nagelsmann.

Beim Spiel gegen Mexiko werde er das Hemd nicht mehr anziehen, damit es nicht „so sehr getragen ist“. Mit welchem Outfit er im Lincoln Financial Field am Spielfeldrand stehen werde, ließ der Bundestrainer offen. Möglicherweise werde er einen sehr schlichten Look wählen. (dpa/mg)