„Bester Torwart der Welt“: Manuel Neuer hütet weiter den Bayern-Kasten

Nun also auch Manuel Neuer: Der Nationaltorhüter hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig um ein Jahr verlängert. Wie der Rekordmeister am Montag mitteilte, wird der Kapitän des Klubs und der deutschen Nationalmannschaft bis ins Jahr 2024 im Tor stehen.

Der Vertrag des 36-Jährigen beim Rekordmeister wäre 2023 ausgelaufen. Genau wie der von Thomas Müller, der bereits vor rund drei Wochen seinen Kontrakt in der bayrischen Landeshauptstadt verlängerte, ebenfalls bis 2024.

Vorstandschef Oliver Kahn lobt Neuer in den höchsten Tönen. Er sei „der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern“, sagte Kahn, der bekanntlich ebenfalls für eine lange Zeit auf Weltklasseniveau das Tor der Bayern hütete.

Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern München

Neuer selbst sei „sehr froh, dass mein Weg beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte als Torwart, Kapitän und Führungsspieler ein Rückhalt und ein entscheidender Faktor bei unseren großen Zielen sein. Wir wollen unseren Meisterrekord ausbauen und im DFB-Pokal sowie in der Champions League ganz oben angreifen.“

Manuel Neuer streift sich bereits seit 2011 das Torwart-Jersey des FC Bayern über und konnte mit dem Verein neben zehn Meisterschaften in Folge auch zwei Mal die Champions League gewinnen.

Ob er in Zukunft weiterhin mit Robert Lewandowski und Serge Gnabry in einem Team spielt, bleibt weiterhin ungeklärt. Die Verträge der beiden Offensivstars laufen ebenfalls 2023 aus, gerade bei Lewandowski zeichnet sich ein Abgang immer mehr ab.