„Jetzt schon gestresst“: United und Spurs wollen Saison retten

Über den Einzug in das englische Finale der Europa League freute sich Ruben Amorim nicht lange. „Ich bin jetzt schon gestresst wegen des Endspiels“, sagte der Teammanager von Manchester United unmittelbar nach dem 4:1 (0:1)-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gegen Athletic Bilbao bei TNT Sports: „Denn wenn man es nicht gewinnt, ist es am Ende nichts wert. Schauen wir mal.“

In der heimischen Premier League laufen United und Finalgegner Tottenham Hotspur den Erwartungen deutlich hinterher, in der Tabelle belegen die Traditionsvereine nur die jeweiligen Plätze 15 und 16. Umso wichtiger, dass das Finale der Europa League am 21. Mai in Bilbao (21 Uhr/RTL) gewonnen wird – schließlich erhält der Sieger ein Ticket für die Champions League.

Amorim: „Schwer zu beschreiben, wie es ist, Manager von einem solchen Verein zu sein“

„Ich denke, wir haben uns in Europa ganz gut geschlagen, in der Premier League hatten wir Probleme“, erklärte der in der Kritik stehende Amorim: „Es ist schwer zu beschreiben, wie es ist, Manager von einem solchen Verein zu sein. Man will ihnen (Fans, d. Red.) etwas geben, weil wir in der Premier League so enttäuschend waren.“

Doch auch die Spieler von Tottenham wollen ihren Fans nach einem schwierigen Jahr einen großen Erfolg schenken. „Es war eine lange Saison, und jetzt geht es an das Eingemachte“, sagte Stürmer Dominic Solanke nach dem 2:0 (0:0)-Sieg beim norwegischen Überraschungsteam FK Bodö/Glimt: „Ein Spiel steht noch aus! Hoffentlich können wir es schaffen.“ (sid/vb)