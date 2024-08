Bewegende Worte von Papa Yamal: „Er hat meine Hand gehalten und nicht losgelassen“

Der bei einem Messer-Angriff verletzte Vater des spanischen Fußball-Europameisters Lamine Yamal ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Mounir Nasraoui bedankte sich am Freitag via Instagram bei seinen Freunden und den Polizisten. Insbesondere gelte sein Dank „dem Polizisten, der die Wunde versorgt hat, die am meisten geblutet hat”, schrieb Nasraoui: „Er hat meine Hand gehalten und mich nicht losgelassen, damit ich nicht das Bewusstsein verliere.“

Am Donnerstag waren insgesamt vier Personen festgenommen worden, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Yamals Vater war am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der katalanischen Stadt Mataro, etwa 30 Kilometer nördlich von Barcelona, niedergestochen worden. Er wurde umgehend in das Krankenhaus Can Ruti eingeliefert. Zwischenzeitlich sei der Zustand von Nasraoui ernst gewesen.

Papa Yamal: Internet-Clips sollen den Vorgang zeigen

Im Internet kursieren Videos, die angeblich einen Streit des Vaters mit drei Personen auf offener Straße zeigen, der durch das Eingreifen von Polizeikräften beruhigt werden konnte. Es wird gemutmaßt, dass dies der Auslöser für den Angriff gewesen ist. Ob das Video echt ist und es sich tatsächlich um Nasraoui handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Der Vater des Europameisters sowie Yamals Großmutter leben in Rocafonda, einem Stadtteil von Mataro, in dem auch der 17-Jährige aufwuchs. Seine Tore feiert der Youngster, indem er mit seinen Händen eine „304” zeigt, die Postleitzahl des Viertels. (mp/sid)