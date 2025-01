Bewegende Szenen in Dortmund: Stadionsprecher bricht vor dem Spiel in Tränen aus

Norbert Dickel stockte erst die Stimme, dann kamen ihm die Tränen. Während der Gedenkminute für seinen früheren Mitspieler Teddy de Beer weinte der Stadionsprecher von Borussia Dortmund am Freitagabend vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen bitterlich.

„Lieber Teddy“, sagte Dickel am Ende einer längeren Würdigung schluchzend am Stadionmikrofon, „wir danken dir für alles, was du für uns warst. Mögest du nun in Frieden ruhen.“ Danach gab es großen Applaus. Die Fans hatten eine Choreographie auf der Südtribüne vorbereitet, im Mittelkreis lag ein großes Porträt des BVB-Idols.

Der BVB trauert um Ex-Torhüter Teddy de Beer

Der frühere Torhüter und langjährige Torwarttrainer de Beer war am Montag im Alter von 60 Jahren „plötzlich und unerwartet“ verstorben. „Sein Tod macht uns alle sprachlos“, teilte der BVB mit. De Beer hinterlässt seine Ehefrau Jutta und zwei Töchter. Mit Dickel spielte de Beer für den BVB Ende der Achtziger Jahre vier Jahre lang zusammen. (sid/mp)