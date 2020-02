Bewährung ausgesetzt: DFB geht nach neuen Hopp-Schmähungen hart gegen BVB vor

Dortmund -

Es hatte sich bereits angedeutet: Die bösen Schmähungen einiger BVB-Fans gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp (79) haben für Borussia Dortmund ein Nachspiel. Der DFB sperrt die Dortmunder Anhänger für die kommenden drei Spielzeiten bei Auswärtspartien gegen die TSG aus! Einem entsprechenden Antrag des DFB-Kontrollausschusses zur Aussetzung der Bewährung werden die Schwarz-Gelben zustimmen, berichten Medien.

Hintergrund: Im September 2018 hatten Dortmunder Anhänger im Stadion in Sinsheim unter anderem ein Banner gehisst, welches Hopps Gesicht in einem Fadenkreuz zeigte. Der BVB spielte nach einem anschließenden Urteil vom November 2018 auf Bewährung – und dennoch hatten die BVB-Fans beim jüngsten Gastspiel in Sinsheim am 20. Dezember vergangenen Jahres erneut verunglimpfende Plakate gegen Hopp entrollt und Schmählieder angestimmt.

DFB sperrt Fans von Borussia Dortmund aus

Obendrein muss der BVB auch noch 60.000 Euro Strafe zahlen und Hoffenheim zudem für die ausbleibenden Einnahmen entschädigen.

Im September 2018 nahmen die BVB-Fans den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp ins Fadenkreuz. imago images/Sven Simon Foto:

Sollte die Borussia vor dem DFB-Sportgericht keinen Einspruch einlegen, dürfte das Urteil in den kommenden Tagen rechtskräftig werden.

Nach den Vorfällen im September 2018 hatte Hopp gegen einige BVB-Anhänger bereits Hausverbote erwirkt. Im Falle erneuter Verfehlungen war seinerzeit vom DFB bereits ein Auswärtsbann in Aussicht gestellt worden. (kos)