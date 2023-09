„Beste Frage“ von jungem Liverpool-Fan: Klopp witzelt über Journalisten

Ein Autogrammwunsch eines jungen Fans des FC Liverpool hat Jürgen Klopp nach dem 3:1-Sieg in Wolverhampton für einen kleinen Seitenhieb an die anwesenden Journalisten genutzt. Der Junge fragte vor Beginn der Pressekonferenz am Samstag nach einer Unterschrift des deutschen Fußball-Trainers. Klopp signierte und sagte belustigt: „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass das die beste Frage der gesamten Pressekonferenz war.“

Einen weiteren Autogrammwunsch auf das Trikot des jungen Anhängers war laut Klopp die „zweitbeste Frage“. „Von hier an kann es nur noch schlimmer werden“, schmunzelte der Liverpool-Coach, nachdem der Junge wieder gegangen war.

Klopp hatte sich in den vergangenen Wochen stets über Fragen der britischen Journalisten beispielsweise über die Zukunft des aus Saudi-Arabien umworbenen Torjägers Mohamed Salah geärgert. (dpa/lsc)