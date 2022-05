„Bin traurig”: Dieser Star wird den BVB im Sommer verlassen

Das Gerücht, dass Axel Witsel Borussia Dortmund im Sommer verlassen wird, steht schon länger im Raum. Nun hat der Belgier seinen Abgang offiziell bestätigt.

Nach der peinlichen Derby-Niederlage gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag gab der BVB-Mittelfeld-Routinier in einer Medienrunde bekannt, dass er den Klub im Sommer verlassen wird.

Laut der „WAZ“ sagte Witsel:„Wir kassieren zu viele Tore, diese und auch schon letzte Saison, das müssen wir für die nächste Saison verbessern.“ Daraufhin korrigierte er sich: „Ich habe ‚wir‘ gesagt, aber ich werde gar nicht mehr dabei sein, ich bin nächste Saison weg.“ Weiter sagte Witsel: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich hier vier Jahre auf höchstem Niveau gespielt habe. Aber ich bin traurig, dass ich den Klub verlasse, ich habe hier viele Freunde und tolle Mannschaftskollegen.“

Axel Witsel wechselte 2018 zu Borussia Dortmund

Axel Witsel kam im Sommer 2018 vom chinesischen Klub Tianjin Quanjian zu Borussia Dortmund. Seit dem lief er bereits 143 mal für die Dortmunder auf und schoss dabei 13 Tore und legte sechs auf. Lange galt der Belgier als Stütze im Mittelfeld des BVB. Im Januar 2021 zog sich Witsel jedoch ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zu, welcher ihn ein halbes Jahr spielunfähig machte.

Nach der Verletzung fand Witsel nicht mehr zu alter Stärke zurück, was auch ein Grund sein könnte warum der BVB den im Sommer auslaufenden Vertrag des Routiniers nicht verlängern wollte.

Wohin es Axel Witsel jedoch zieht bleibt unklar. Zuletzt wurde der Belgier mit den beiden MLS-Klubs aus Los Angeles, LA Galaxy und LAFC, in Verbindung gebracht. Der Mittelfeld-Stratege kann aktuell „noch nichts“ über seine Zukunft sagen, einen Wechsel zurück in seine Heimat schloss er jedoch bereits aus: „Nach Belgien gehe ich nicht zurück. Noch nicht“, so Witsel.