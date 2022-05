Medien: Werder holt deutschen Star aus der Premier League

Die Transferplanung beim SV Werder Bremen für die kommende Bundesligasaison schreitet voran. Wie das Portal 90min.de berichtet, steht Pascal Groß von Brighton & Hove Albion vor einem Transfer an die Weser.

So soll der zentrale Mittelfeldspieler seine mündliche Zusage schon gegeben haben. Mit Brighton tritt der 30-Jährige allerdings am Wochenende noch gegen West Ham United an, weshalb abschließende Gespräche und der Medizincheck wohl erst im Anschluss daran stattfinden werden.

Ob der Deal dann schon in der kommenden Woche finalisiert wird, ist unklar.

Werder Bremen: Pascal Groß vor Rückkehr in die Bundesliga

Für Groß wäre es nach fünf Jahren die Rückkehr in die Bundesliga. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2017 aus Ingolstadt nach Brighton. Für die „Seagulls“ stand Groß in 169 Partien auf dem Platz und machte sich so einen Namen in der Premier League.

Für Werder Bremen wäre Groß nach Dikeni Salifou (FC Augsburg) und Amos Pieper (Arminia Bielefeld) der dritte Neuzugang für die kommende Spielzeit. Sportchef Frank Baumann hatte zuletzt via „Kicker“ verlauten lassen, den Kader „deutlich früher zusammenhaben“ zu wollen.