Wildes Gerücht hält sich: BVB als letzter Ausweg für Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund – die wilden Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Superstars von Manchester United in die Bundesliga halten an.

Der US-Sender CBS Sports schrieb am Donnerstag: „Cristiano Ronaldos letzte Chance, Manchester United in diesem Sommer zu verlassen, ist Borussia Dortmund.“ Ronaldos Agent Jorge Mendes arbeite aktiv an der Umsetzung des Transfers, hieß es. Der 37-jährige Portugiese Ronaldo sei fest entschlossen, Manchester in diesem Sommer zu verlassen.

Wechselt Cristiano Ronaldo von Manchester United zum BVB?

Schon am Dienstag hatte die spanische Zeitung „AS“ berichtet, dass Ronaldo noch zwei Wechseloptionen für diesen Sommer habe: Sporting Lissabon – oder eben den BVB. Laut dem Artikel, der genau wie der CBS-Bericht keine Quelle nannte, soll es zwischen dem BVB und der Ronaldo-Seite bereits Kontakt geben. Die Dortmunder haben sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert.

Der Superstar selbst allerdings hatte sich am Mittwoch bei Instagram zu Wort gemeldet. „Die Medien erzählen nur Lügen“, schrieb er.

Ronaldo zum BVB, macht das überhaupt Sinn? Nach der Krebserkrankung von Stürmer Sébastien Haller hatten die Dortmunder vor kurzem erst den 34-jährigen Anthony Modeste als Ersatz verpflichtet. Für Ronaldo könnte ein Wechsel durchaus Sinn machen: Er könnte wieder Champions League spielen. Und der erste Spieler werden, der einen nationalen Meistertitel in England, Spanien, Italien und Deutschland gewinnt. (kk/dpa)