Bericht über Mbappé-Wende: Premier League statt Real Madrid?

Laut Medienberichten aus Spanien ist sich Kylian Mbappé mit Real Madrid einig, der „Times“ zufolge beschäftigt er sich dagegen mit einem Wechsel nach England. Die Transfersaga geht in die nächste Runde.

Da der Vertrag des 25-Jährigen im Sommer ausläuft, darf er nun auch ohne Zustimmung von PSG mit anderen Vereinen verhandeln und sogar Verträge unterzeichnen. Das birgt Potenzial für allerlei Spekulationen um einen möglichen Transfer zu einem spanischen oder englischen Top-Klub.

Real Madrid und Kylian Mbappé sind sich nach Infos der FT-Partnerseite Foot Mercato über einen Sommerwechsel einig.



https://t.co/95viFvM96a — FussballTransfers (@FT_Redaktion) January 7, 2024

Laut dem spanischen Portal „Foot Mercato“ hat sich Mbappé mit Real Madrid bereits auf einen Vorvertrag geeinigt. Das Wechselgerücht zwischen dem Franzosen und den Königlichen gab es in den letzten Jahren immer wieder, ein Transfer scheiterte aber ein ums andere Mal. Quellen nennt das Portal aber nicht, auch von offizieller Seite gab es zu dem Gerücht noch keine Stellungnahme.

Mbappé ohne konkrete Äußerungen

Mbappé betonte nach dem Pokal-Erfolg über Sechstligist US Level (6:0) nur, er wolle mit der jetzigen PSG-Mannschaft Titel gewinnen und stelle seine eigene Zukunft hintenan. Trainer Luis Enrique sagte nach dem Sieg am Sonntagabend, Mbappé (drei Tore) habe gegen den Außenseiter unbedingt spielen wollen. Zu einem möglichen Transfer äußerte sich der Spanier nicht.

Die „Times“ berichtete derweil am Sonntag, dass Mbappé und sein Berater einen Wechsel in die Premier League prüfen würden, nachdem ein Vorvertrag mit Real Madrid gescheitert war. Dabei wird der Star-Stürmer mit dem FC Liverpool, Manchester City und auch dem FC Arsenal in Verbindung gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: In besonderen Trikots: Liverpool wirft Arsenal aus dem Pokal

Auch eine Vertragsverlängerung bei PSG steht noch im Raum, Mbappé hat die Option, seinen Vertrag bis 2025 zu verlängern. Eigenen Aussagen zufolge scheint das für ihn aber kein Thema zu sein.