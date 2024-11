Bericht: Trainer-Rauswurf in der Bundesliga – Nachfolger steht offenbar schon fest

Nur neun Punkte aus zehn Spielen: Die Bilanz der TSG 1899 Hoffenheim in dieser Bundesliga-Saison ist äußerst mau. Nun soll es Konsequenzen für den Trainer geben.

Pellegrino Matarazzo steht vor dem Aus als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Nach Informationen der „Bild“ wollen die TSG-Bosse den 46-Jährigen an diesem Montag über die Trennung informieren. Der Verein wollte den Bericht zunächst nicht bestätigen.

Schicker hatte Trennung von Matarazzo angedeutet

Der Europa-League-Teilnehmer steht mit nur neun Punkten aus zehn Spielen derzeit auf dem 15. Tabellenrang. „Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist“, hatte Hoffenheims Sportvorstand Andreas Schicker am Sonntag nach dem 0:0 beim FC Augsburg gesagt und eine zeitnahe Analyse angekündigt.

Die neue WochenMOPO vom 8. bis 14. November MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Kanzler Scholz: In Hamburg gefeiert, in Berlin gescheitert

– Was das Ampel-Chaos für Hamburg bedeutet

– Hunde-Rekord in Hamburg: Warum der Hype auch für Streit sorgt

– Große Gutschein-Verlosung: Gewinnen Sie Dom-Pakete im Wert von 1000 Euro

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: St. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj im exklusiven MOPO-Interview und der große Vergleich zwischen HSV-Trainer Baumgart und Vorgänger Walter

– 28 Seiten Plan7: Der große Überblick über Hamburgs Weihnachtsmärchen & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Matarazzo selbst hatte sich gelassen zu seiner Zukunft geäußert. „Ich mache meinen Job, so gut es geht. Das andere kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich befürchte nichts“, sagte der Fußball-Lehrer.

Christian Ilzer soll Matarazzo in Hoffenheim beerben

Sogar ein Nachfolger für den Italo-Amerikaner ist angeblich schon gefunden. Christian Ilzer rangiert nach Informationen mehrerer Medien ganz oben auf der Kandidatenliste und könnte die „Ösi“-Connection beim Viertletzten der Bundesliga komplett machen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich rieche es seit vielen Jahren“: So reagiert Pep auf die Pleite gegen Hürzeler

Ilzer trainiert derzeit noch Sturm Graz und hat den Klub aus der Steiermark zuletzt zum Double und in die Champions League geführt. Ilzers Vertrag bei Sturm läuft zwar noch bis 2026, doch Schicker und sein Technischer Direktor Paul Pajduch wissen sicher ganz genau, in welchem Rahmen sich die Ablösesumme bewegt – schließlich kamen beide erst vor wenigen Wochen aus Graz in den Kraichgau. (dpa/sid/mp)