Bericht: Stuttgart nimmt zwei Bayern-Stars ins Visier

Auf der Suche nach einem neuen Keeper für den VfB Stuttgart sollen die Schwaben nun ausgerechnet beim FC Bayern München fündig geworden sein. Nach Informationen der „Bild“ sollen sowohl Yann Sommer als auch Alexander Nübel auf dem Stuttgarter Wunschzettel stehen.

Bei Alexander Nübel, der zuletzt an die AS Monaco ausgeliehen war, würde es sich wohl erneut um ein Leihgeschäft handeln. Für den 26-Jährigen, welcher zuletzt immer wieder betont hatte, nicht als Nummer zwei nach München zurückkehren zu wollen, eine attraktive Möglichkeit, ein weiteres Jahr Spielpraxis in der Bundesliga zu sammeln. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2025.

Bundesliga: Wechselt Yann Sommer oder Alexander Nübel zum VfB Stuttgart?

Auch für Yann Sommer, der vergangenes Jahr als Ersatz für den langzeitverletzten Manuel Neuer aus Mönchengladbach gekommen war, wäre der VfB Stuttgart eine Chance, weiterhin Spielzeit zu bekommen. Der 34-Jährige, der in München noch nicht vollends überzeugen konnte, bräuchte diese dringend, um seinen Stammplatz im Tor der Schweizer Nationalmannschaft vor der EM im kommenden Jahr nicht an Gregor Kobel zu verlieren. Zudem kennt er Stuttgarts Torwarttrainer Steffen Krebs bereits aus seinen Zeiten bei Borussia Mönchengladbach.

Die Stuttgarter Keeper Florian Müller und Fabian Bredlow konnten in der abgelaufenen Saison bei den Schwaben nicht überzeugen, zudem steht Müller vor einem Wechsel zum SC Freiburg. Für den Verein also höchste Zeit, zu handeln.

Ob die Verbindungen des VfB Stuttgart zum FC Bayern ausreichen, um einen Deal festzumachen? Immerhin hat Coach Sebastian Hoeneß neben seiner Zeit als Jugendtrainer bei den Bayern, die familiäre Verbindung zu seinem Onkel Uli Hoeneß, aktueller Aufsichtsrat in München.