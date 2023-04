Bericht: Wolfsburg will deutschen Nationalspieler verpflichten

Zuletzt hatte er öffentlich über eine Rückkehr in die Bundesliga gesprochen, womöglich steht dieser Wechsel schon im Sommer bevor: Der VfL Wolfsburg hat nach „Kicker“-Informationen Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens.

Der 28-Jährige sei ein Spieler mit der von Trainer Niko Kovac gewünschten Führungsqualität, den die Niedersachsen „sofort verpflichten“ würden. Gosens steht noch bis 2026 beim Champions-League-Halbfinalisten Inter Mailand unter Vertrag. Gehalt und Ablöse für den Abwehrspieler, heißt in dem Bericht, seien für den VfL allerdings eigentlich nicht zu stemmen.

Wolfsburg verliert Otavio ablösefrei

Der Klub sucht einen Nachfolger für Paulo Otavio. Der aktuell verletzte Brasilianer hat die Angebote des Vereins für eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrages abgelehnt.

Gosens stand in den beiden Viertelfinal-Spielen von Inter gegen Benfica Lissabon in der Champions League nicht in der Startelf, in der italienischen Serie A ist der Abwehrspezialist häufiger erste Wahl.

Die Wölfe stehen derzeit auf dem Tabellenplatz 9 und kämpfen im Saisonendspurt noch um die internationalen Plätze. (dpa/cs)