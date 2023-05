Bericht: Nagelsmann geht nicht zu Tottenham – war er dort gar nie Kandidat?

Julian Nagelsmann ist einem Bericht von Sky Sports News zufolge kein Kandidat als Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur.

Wie der britische TV-Sender am Freitag ohne Angabe von Quellen berichtete, habe es weder ein Treffen von Verantwortlichen des Premier-League-Klubs mit dem ehemaligen Trainer des FC Bayern München gegeben noch sei eines geplant. Man schließe daraus, dass die Spurs nie an Nagelsmann interessiert gewesen seien.

Nagelsmann offenbar doch kein Kandidat bei Tottenham

Damit revidierte der Sender eigene Berichte aus der Vorwoche, wonach es Gespräche zwischen dem Tabellensechsten der englischen Meisterschaft und dem 35 Jahre alten Nagelsmann gegeben haben soll. Als Grund war genannt worden, dass der Vorstandschef der Londoner, Daniel Levy, ein großer Befürworter des deutschen Trainers sein soll. Tottenham ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Antonio Conte.

Nagelsmann, der im März beim FC Bayern überraschend durch Thomas Tuchel ersetzt worden war, war zuletzt auch beim FC Chelsea als neuer Coach gehandelt worden. Dort soll nun aber der Argentinier Mauricio Pochettino, der einst Tottenham ins Champions-League-Finale geführt hatte, neuer Trainer werden.

Die größten Chancen auf den Trainerposten bei den Spurs werden nun neben Interimstrainer Ryan Mason dem ehemaligen Hamburger Vincent Kompany sowie Leverkusen-Trainer Xabi Alonso eingeräumt. Laut ESPN ist auch Bo Svensson, derzeit Trainer in Mainz, ein Kandidat. (dpa/sid/cs)