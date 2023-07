Bericht: Moukoko-Eltern verschuldet – ihnen droht die Obdachlosigkeit

Den Eltern von Nationalstürmer Youssoufa Moukoko steht einem Bericht zufolge der Umzug aus ihrer Luxusvilla in eine Geflüchtetenunterkunft bevor. Demnach sei ihr Haus zwangsversteigert worden. Das berichtet die „Bild“.

Das Haus am Rande von Hamburg sei demzufolge deshalb zwangsversteigert worden, weil der 18-jährige Moukoko seinen verschuldeten Eltern, Vater Joseph (72) und Mutter Marie (35), nicht mehr finanziell geholfen habe. Zuvor hätte der Dortmund-Stürmer die Raten für die 351-Quadratmeter-Villa mit neun Zimmer, vier Bädern und zwei Küchen bezahlt.

Moukokos Vater Joseph (l.) mit Berater Patrick Williams im Jahr 2016 IMAGO / KBS-Picture Moukokos Vater Joseph (l.) mit Berater Patrick Williams im Jahr 2016

Moukokos Berater Patrick Williams sagte der Zeitung lediglich, die Angelegenheit sei privat. Moukokos Vater Joseph sagte: „Unser Sohn unterstützt uns nicht mehr. Aber glauben Sie, ich würde schlecht über ihn reden?“

Moukokos Eltern laut Bericht verschuldet

Laut des Berichts brachte die Zwangsversteigerung etwa 570.000 Euro ein; in dieser Höhe seien Moukokos Eltern verschuldet gewesen. Weiterhin hieß es, sie müssten das Haus bis Ende Juli verlassen. Die zuständige Gemeinde habe ihnen eine Wohnung in einer Geflüchtetenunterkunft im Süden Hamburgs beschafft.

In der Vergangenheit hatte es sowohl an Moukokos Alter Zweifel gegeben als auch daran, ob Joseph Moukoko tatsächlich der leibliche Vater des BVB-Stars ist, der laut Medien bis zu sechs Millionen Euro im Jahr verdient. Auch über Streitigkeiten in der Familie gab es bereits zuvor Berichte. Der Stürmer stammt genau wie sein Vater aus Kamerun. Er kam 2014 im Alter von elf Jahren nach Deutschland, wo er zunächst für den FC St. Pauli spielte und später zu Borussia Dortmund wechselte. (max)