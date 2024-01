Bericht: Kriminalpolizei ermittelt nach Tod von Hertha-Präsident Bernstein (†43)

Es war eine schockierende Nachricht am Dienstagmorgen: Kay Bernstein, Präsident des Zweitligisten Hertha BSC, ist im Alter von gerade mal 43 Jahren verstorben. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Der „Tagesspiegel“ berichtet nun, dass die Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet habe.

„Es gibt wie üblich Todesermittlungsverfahren, wenn die Todesursache unklar ist“, wird eine Sprecherin der Brandenburger Polizei in dem Bericht zitiert. Demnach sei von den Ärzten kein natürlicher Tod bei Bernstein bescheinigt worden.

Umstände des Todes von Kay Bernstein sind weiter unklar

„Hinweise auf einen Suizid oder Fremdeinwirkungen liegen derzeit nicht vor. Gleichwohl gibt es Ermittlungen, das Verfahren läuft. Die Staatsanwaltschaft wird über die weiteren Maßnahmen zur Aufklärung der Todesursachen entscheiden“, zitiert der „Tagesspiegel“ die Sprecherin weiter. Demzufolge soll der Leichnam des Hertha-Präsidenten obduziert werden.

Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren. — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 16, 2024

Über die Umstände des überraschenden Todes von Bernstein ist bisher nichts bekannt. Der Hauptstadtklub vermeldete am Dienstagmorgen die traurige Nachricht und bat darum, „die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren“ und daher keine weiteren Informationen zu veröffentlichen.

Noch am vergangenen Wochenende hatte Bernstein das Trainingslager von Hertha BSC in Spanien besucht. Er plante mit seiner Frau und seiner Tochter Medienberichten zufolge einen Skiurlaub in den kommenden Tagen. Sein Tod löste im gesamten deutschen Profifußball große Bestürzung und Anteilnahme aus.