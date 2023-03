Überraschung! Flick verzichtet auf zahlreiche Stars – Ex-HSV-Profi erstmals dabei

Hansi Flick hat für den Neustart der Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel fünf Debütanten nominiert. Der Bundestrainer berief für die Länderspiele gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) den früheren HSV-Profi Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Kevin Schade und Felix Nmecha in sein 24-köpfiges Aufgebot. Florian Wirtz kehrt nach seinem Kreuzbandriss in die DFB-Auswahl zurück, auch Emre Can ist nach längerer Pause wieder dabei.

„Es ist unsere Aufgabe, dass wir Alternativen suchen und den Kader breiter aufstellen. Neue Einflüsse sind wichtig, damit eine Mannschaft lebt und sich entwickelt“, sagte Flick.

Müller, Sané, Süle und Rüdiger nicht beim DFB dabei

Der 58-Jährige verzichtet 15 Monate vor der Heim-EM auf einige prominente Namen. Thomas Müller wird frühestens im September wieder dabei sein. Gegen Peru und Belgien stehen auch Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Niklas Süle und Antonio Rüdiger nicht im Kader. Kapitän Manuel Neuer fehlt verletzt.

Vom 26er-Kader der WM sind nur noch 15 Spieler dabei. „Ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen. Alle, die wir weggelassen haben, haben enorme Qualität und tun uns gut“, sagte Flick.

Das deutsche Aufgebot: