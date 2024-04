Bericht: FC Bayern baggert an Leverkusener Leistungsträger

Der FC Bayern hat offenbar Interesse an einem Deutschen Meister aus Hamburg. Wie Sky berichtet, soll der Rekordmeister bei Jonathan Tah vom neuen Meister Bayer 04 Leverkusen vorgefühlt haben. Die Münchner beschäftigen sich demnach mit einem Transfer im Sommer.

In dem Bericht heißt es, die Bayern hätten mit dem Management des Innenverteidigers schon erste Gespräche aufgenommen. Der 28-Jährige, geboren und aufgewachsen in Hamburg und einst Nachwuchsspieler bei Altona 93, Concordia und dem HSV, stehe demzufolge wegen seines variablen Spielstils in der Defensive schon länger auf der Wunschliste in München.

Bayer Leverkusen plant Verlängerung mit Jonathan Tah

Eine Einigung habe es laut Sky aber noch nicht gegeben. Vielmehr wolle man in München abwarten, bis der Trainer für die neue Saison feststeht. Thomas Tuchel und die Bayern werden nach der aktuellen Spielzeit getrennte Wege gehen.

Leverkusen hingegen möchte seinen Leistungsträger unbedingt halten und mit Tah (Vertag bis 2025) frühzeitig verlängern. Neben Bayern sollen auch die beiden englischen Klubs Chelsea und Tottenham Tah auf dem Zettel haben. Der Marktwert des 23-fachen deutschen Nationalspielers beläuft sich laut „Transfermarkt“ aktuell auf 30 Millionen Euro.

Jonathan Tah kam aus Hamburg über Fortuna Düsseldorf zu Bayer Leverkusen und wurde dort zu einem echten Leistungsträger. In dieser Saison krönte er seine bisherige Laufbahn mit dem Meistertitel – mindestens. Schließlich ist Leverkusen noch immer in der Europa League und im DFB-Pokal vertreten.