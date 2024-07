Bericht: Borussia Dortmund will diesen Offensiv-Star verpflichten

Der französische Offensivspieler Rayan Cherki steht nach einem Medienbericht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.

Der 20-Jährige von Olympique Lyon war demnach schon auf dem Sprung zu Paris Saint-German. Die französische Sportzeitung „L’Équipe“ berichtete aber, dass der Bundesligist starkes Interesse an Cherki hat und ebenfalls 15 Millionen Euro Ablöse bieten soll.

BVB: Rayan Cherki sollte zu PSG wechseln

Der Vertrag des U21-Nationalspielers in Lyon läuft noch bis zum 30. Juni 2025. In der abgelaufenen Saison kam Cherki in 33 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor und drei Assists.

Der BVB hat sich bisher nicht dazu geäußert. (aw/dpa)