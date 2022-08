Zu Champions-League-Klub: Bayern-Profi für 20 Millionen nach Spanien

Abwehrspieler Tanguy Nianzou wird den FC Bayern München dem „Kicker“ zufolge verlassen und zum FC Sevilla wechseln. Wie das Fachmagazin am Dienstag berichtete, soll der Franzose beim spanischen Erstligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2027 erhalten und 20 Millionen Euro Ablöse kosten.

Der FC Bayern habe sich aber ein Rückkaufsrecht auf den 20-Jährigen gesichert, unterschrieben sei aber noch nichts. Nach Informationen der „Bild“ war Nianzou am Dienstag bereits in Spanien zum Medizincheck. Offizielle Mitteilungen zu der Personalie lagen zunächst nicht vor.

Nianzou war vor zwei Jahren ablösefrei von Paris Saint-Germain zu den Bayern gewechselt und hatte einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet. Er konnte sich bislang auch wegen diverser Verletzungen aber keinen Stammplatz erkämpfen. In Neuzugang Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez und dem auch innen einsetzbaren Rechtsverteidiger Benjamin Pavard hat Nianzou große Konkurrenz vor sich.

Konkurrenzkampf bei Bayern zu groß für Nianzou

In der abgelaufenen Spielzeit kam der 20-Jährige Franzose auf immerhin 17 Einsätze in der Bundesliga, in denen er ein Tor und eine Vorlage beisteuern konnte. Während seiner Zeit beim Rekordmeister konnte Nianzou zweimal die Meisterschaft, sowie zweimal den deutschen Supercup gewinnen.(dpa/pw)