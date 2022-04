Bielefeld entlässt Kramer! Ehemaliger HSV-Trainer übernimmt

Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der Bundesliga die Reißleine gezogen und Trainer Frank Kramer von seinen Aufgaben freigestellt. Dies berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf das „Westfalen-Blatt“. Der Verein bestätigte entsprechende Medienberichte am frühen Mittwochnachmittag.

Die Arminia steht vier Spieltage vor Saisonende auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bei zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz noch gute Chancen auf den Klassenerhalt. Allerdings gerieten die Ostwestfalen in den letzten Monaten in eine Ergebniskrise und holten lediglich fünf Punkte aus den vergangenen zehn Spielen.

Bundesliga: Arminia Bielefeld feuert Trainer Frank Kramer

Am vergangenen Wochenende musste man sich zu Hause gegen die Bayern mit 0:3 geschlagen geben.

Frank Kramer hatte das Traineramt bei den Ostwestfalen im vergangenen Jahr übernommen, als sich die Arminia unter Kramers Vorgänger ebenfalls im Kampf um den Klassenerhalt befand.

Arminia Bielefeld: Ex-HSV-Keeper Marco Kostmann übernimmt

Neben dem 49-Jährigen soll dem Vernehmen nach auch sein Assistent Ilia Gruev den Verein verlassen. Für die letzten Spieltage, an denen unter anderem noch das wichtige Duell gegen Hertha BSC ansteht, soll neben dem bislang vereinslosen Michael Henke mit Marco Kostmann der Torwarttrainer übernehmen.

Ex-HSV-Keeper Marco Kostmann war bislang Torwarttrainer in Bielefeld.

Kostmann hütete von 1994 bis 1997 das Tor der zweiten Mannschaft des HSV und war anschließend sowohl bei den Rothosen (2015 bis 2017 Torwartkoordinator des NLZ und Torwarttrainer des HSV II) sowie als auch in der Jugend des FC St. Pauli als Coach aktiv.

Das könnte Sie auch interessieren: Matthäus spekuliert: Wird Salihamidzic bei Bayern das „Bauernopfer“?

Sein Debüt feiern wird der 56-Jährige am kommenden Samstag in der Partie gegen den 1. FC Köln. Da am Sonntag mit Hertha und dem VfB Stuttgart zwei direkte Konkurrenten aufeinander treffen, könnte es zum Einstand gleich die ersten Big Points geben.