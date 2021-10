Top-Scorer bei RB Salzburg und Nationalmannschaftsdebüt inklusive Tor – bei Karim Adeyemi (19) läuft es in dieser Saison wie geschmiert. Dass bei diesen Leistungen zahlreiche hochdekorierte Klubs aus den europäischen Topligen auf den Youngster aufmerksam werden, ist nur folgerichtig. Aus den Gerüchten dürfte dann im kommenden Sommer etwas Handfestes werden. Das legt zumindest ein aktueller Bericht von Sky nahe.

Wie Transfermarkt-Experte Marc Behrenbeck dem Bezahlsender verriet, ist ein Abschied des Offensivtalents im nächsten Jahr beschlossene Sache: „Wir wissen, dass alle drei Top-Klubs aus Deutschland – also Bayern, Dortmund und Leipzig – mit der Adeyemi-Seite gesprochen haben.“ Aber auch aus dem Ausland soll es Interesse geben. Der FC Liverpool soll bereits an die Vertreter des Neu-Nationalspielers herangetreten sein, ein Wechsel von der österreichischen in die deutsche Bundesliga sei aber aktuell deutlich wahrscheinlicher, weiß Insider Behrenbeck: „Klar ist, dass der Karriereplan von Adeyemi vorsieht, den nächsten Schritt in der Bundesliga zu machen.“

Adeyemi: Nächster Salzburger Rekordabgang?

Salzburg seinerseits dürfte sich den Abgang seines aktuell wohl wertvollsten Spielers derweil fürstlich entlohnen lassen – womöglich sogar mit einer vereinsinternen Rekordablöse. Behrenbeck zufolge sind 30 bis 40 Millionen als Gegenleistung im Gespräch. Aktuell ist Patson Daka der Rekord-Abgang der Mozartstädter, der Salzburg im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro den Rücken kehrte.

Adeyemi ist in der laufenden Saison auf dem besten Weg, auf den ordentlichen Leistungen der letzten Saison aufzubauen. Zwar lasen sich seine Statistiken bereits 2020/21 glänzend (20 Scorerpunkte in 39 Pflichtspielen), häufig kam er dabei aber nur von der Bank. In dieser Spielzeit ist er hingegen zusätzlich zu seiner Top-Quote auch noch absolut gesetzt, in 15 der möglichen 16 Pflichtspiele bisher stand er in der Anfangsformation von Salzburg-Coach Matthias Jaissle.