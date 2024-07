Bereits in den Verhandlungen: Füllkrug angeblich vor Wechsel nach Italien

Der italienische Vizemeister AC Mailand möchte neben Alvaro Morata einen weiteren Stürmer verpflichten und hat dafür einen Blick nach Dortmund geworfen. Wie die Zeitung „Corriere dello Sport“ am Mittwoch berichtete, verhandeln die Mailänder bereits mit dem Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund über einen Transfer von Nationalstürmer Niclas Füllkrug. Der 31-Jährige soll ein Wunschtransfer des neuen Milan-Trainers Paulo Fonseca sein.

Für den BVB erzielte Füllkrug in der vergangenen Saison 16 Pflichtspieltore und flüchtet nun womöglich vor Serhou Guirassy, der am Donnerstag bei den Schwarz-Gelben unterschreiben soll. Bei der EM kam Füllkrug fünfmal als Joker zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.

Europameister Morata unterzieht sich am Mittwoch in der Modemetropole den medizinischen Untersuchungen und soll anschließend einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben. Im Gegenzug überweist Milan 13,5 Millionen Euro an Atletico Madrid. (sid/bv)