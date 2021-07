Berater bereits in Spanien: Wechselt ein Ex-HSV-Spieler zum FC Barcelona?

Die Abwehr beim FC Barcelona bleibt weiterhin die größte Baustelle des Klubs. Lediglich den fünften Platz belegt der Messi-Klub in der spanischen Liga. Klar ist: Der europäische Spitzenklub will sich in der Verteidigung stabilisieren. Auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive sind die Katalanen nun offenbar auf einen Ex-HSV-Spieler gestoßen.

Wie spox.com berichtet, soll sich bereits ein Mitarbeiter der Berateragentur von Arsenal-Profi Shkodran Mustafi (28) mit den Verantwortlichen des spanischen Spitzenklubs getroffen haben.

Wechselt Weltmeister Mustafi zum FC Barcelona?

„Ich bin nicht wegen Yusuf Demir in Barcelona, sondern wegen einem anderen Spieler, den wir auch vertreten“, erklärte Berater Öztürk auf Nachfrage von goal.com. Zuvor kursierten die Gerüchte, dass sich Öztürk wegen seines Klienten Demir von Rapid Wien in Barcelona befinde. Ein Dementi, auf die Frage, ob es dabei um Mustafi ging, gab es vom Berater nicht.

Mustafi, der von 2006 bis 2009 in der Jugend des HSV kickte, gehört bei den Londonern nicht unbedingt zum Stammpersonal. Ein Wechsel nach Barcelona könnte der Karriere des Weltmeisters von 2014 noch einmal einen Aufschwung verleihen. Und in Spanien ist der gelernte Innenverteidiger gänzlich kein Unbekannter. Der gebürtige Hesse spielte zwischen 2014 und 2016 für den FC Valencia und genießt seitdem einen guten Ruf in La Liga.

Wechsel von Mustafi zu Barca ein Wunschdenken? – wohl eher nicht

Was für viele nun unseriös klingen mag, könnte schon bald Realität werden. Denn schon im vergangenem Sommer versuchte Barca sich speziell in der Innenverteidigung zu verstärken. Die Wunschlösung von Trainer Ronald Koeman bleibt weiterhin der aus der Barca-Jugend stammende Eric Garcia. Die Verhandlungen mit dem ManCity-Akteur scheiterten bislang aber.

Sollte es im Winter erneut zu keiner Einigung zwischen Verein und Spieler kommen, werden sich die „Blaugranas“ wohl aufgrund der kritischen finanziellen Lage nach kostengünstigeren Alternativen umschauen. Somit könnte eine Leihgeschäft von Mustafi zu einer realistischen Option werden.

Auch Nationalspieler Antonio Rüdiger könnte wieder zum Thema werden. Der deutsche Nationalspieler gehörte im letzten Sommer laut spox.com ebenfalls zum Kandidatenkreis.