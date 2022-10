Desaster! Deutscher Coach schmeißt Juve raus

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat seine Pleitenserie in der Champions League fortgesetzt und das Achtelfinale bereits vor dem letzten Spieltag kläglich verpasst.

Der Königsklassen-Sieger von 1996 verlor am Dienstag trotz einer Aufholjagd bei Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt mit 3:4 (1:3) und steht in der Gruppe H mit nur drei Zählern auf Platz drei. Die Portugiesen ziehen dagegen gemeinsam mit Paris Saint-Germain souverän in die K.o.-Runde ein.

Die Franzosen ließen durch Tore des Star-Trios Lionel Messi (19. Minute/45.), Kylian Mbappé (32./64.) und Neymar (35.), einem Eigentor von Sean Goldberg (67.) und Carlos Soler (84.) Maccabi Haifa beim 7:2 (4:1) keine Chance.

Der Druck auf Juve-Trainer Massimiliano Allegri wird für den Tabellenachten der italienischen Serie A größer. Vor allem, wenn sogar Platz drei und die Europa-League-Teilnahme noch verspielt wird. Turin geht punktgleich mit Maccabi Haifa ins letzte Spiel. Haifa empfängt am kommenden Mittwoch Benfica Lissabon. Turin trifft auf Paris.

Donezk hofft noch – Havertz schießt Chelsea ins Achtelfinale

In der Leipzig-Gruppe hofft Schachtjor Donezk nach dem 1:1 (0:1) bei Celtic Glasgow noch auf die Achtelfinal-Teilnahme. Die Ukrainer verpassten allerdings drei Punkte, weil Danilo Sikan beim Stand von 1:1 eine Viertelstunde vor Schluss vor dem leer stehenden Tor den Ball vertändelte. Donezk muss zum Abschluss den Bundesligisten besiegen, um noch auf Platz zwei zu springen.

Auch in der Gruppe E kommt es am kommenden Mittwoch zu einem richtigen Endspiel um das Achtelfinale. Der AC Mailand überholte durch ein klares 4:0 (2:0) bei Dinamo Zagreb mit sieben Punkten RB Salzburg und kletterte auf Platz zwei. Die Österreicher unterlagen dem FC Chelsea mit 1:2 (0:1) und stehen bei sechs Zählern. Nationalspieler Kai Havertz schoss die Engländer mit einem herrlichen Schlenzer in die K.o.-Runde.

Milan reicht nun im San Siro ein Unentschieden zum Weiterkommen. In der kroatischen Hauptstadt trafen Matteo Gabbia (39.), Rafael Leão (49.) und Olivier Giroud (59./Foulelfmeter) sowie ein Eigentor von Robert Ljubicic (69.). (dpa/dhe)