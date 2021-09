DFB-Trainer Stefan Kuntz hat seinen Verbleib als Trainer der U21-Nationalmannschaft vorerst nur bis zum Jahresende definitiv bestätigt. „Die Zeit zum Abschalten war nur kurz, ein bisschen Aufladen geht noch“, sagte der 58-Jährige vor den beiden EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag in San Marino (19.00 Uhr) sowie am 7. September in Lettland (18.15 Uhr/beide ProSieben MAXX).

Bezüglich seiner beruflichen Zukunft, so Kuntz weiter, werde er in den kommenden Monaten „noch ein paar Gespräche führen“. Sein Vertrag beim DFB läuft noch bis 2023.

DFB: U21-Trainer Kuntz legt sich bis Jahresende fest

Der Nachwuchscoach war mit der U21 im Juni zum zweiten Mal nach 2017 Europameister geworden. Beim olympischen Fußballturnier in Tokio hingegen scheiterte der ehemalige Bundesligaprofi mit seiner Auswahl bereits in der Vorrunde.

In der Qualifikation zur U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien sind Israel, Ungarn sowie Polen die weiteren deutschen Gegner. (sid/pia)