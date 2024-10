Beim großen Abschied am Montag: Darum wird ein Weltmeister fehlen

Letztes Hurra für drei 2014er-Weltmeister und den EM-Kapitän: Vor dem Nations-League-Duell mit den Niederlanden nimmt der DFB am Montag in München wehmütig Abschied von Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Allerdings wird Kroos nicht persönlich in der Allianz Arena sein: Er steht in seiner Nachwuchsakademie selbst mit Kindern auf dem Fußballplatz.

„Das Gesamtpaket des Montagspiels wird sicherlich sehr spannend und auch emotional“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Ehrung für Erfolge und besondere Leistungen im Nationaltrikot soll vor den Nationalhymnen vorgenommen werden. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, das ZDF überträgt live.

DFB: Neuer, Müller, Kroos und Gündogan werden geehrt

Zusammen haben Neuer, Müller, Kroos und Gündogan 451 Länderspiele absolviert. Alle hatten nach der Heim-EM ihre Länderspielkarriere beendet, Kroos seine Fußballschuhe sogar ganz an den Nagel gehängt.

Schon während des Aufwärmens sollen langjährige Mitglieder des Betreuerstabs geehrt werden: Teampsychologe Hans-Dieter Hermann, Physiotherapeut Wolfgang Bunz, Teammanager Thomas Beheshti, TV-Experte Uli Voigt und adidas-Mitarbeiter Christian Staatz. Nach dem Spiel gibt es im Stadion zudem noch eine teaminterne Feier.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Traumjob für Tuchel? TV-Sender berichtet von bevorstehender Einigung

„Dann wird es noch mal emotional werden, wenn wir als gesamte Gruppe zusammenkommen und die Leistungen der Spieler, aber auch der Mitarbeiter honorieren werden“, sagte Nagelsmann. (aw/sid)