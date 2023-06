Beim DFB-Test gegen Kolumbien: Länderspiel-Comeback für Lierhaus

Sportmoderatorin Monica Lierhaus hat zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder live im deutschen Fernsehen moderiert.

Am Montagabend stand die 53-Jährige bei RTL Aktuell vor der Kamera, um die Sportnachrichten anzusagen. „Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen – sensationell“, sagte sie zu Beginn der von Charlotte Maihoff (40) geleiteten Sendung. Doch dies war nur der erste Teil ihres Live-Comebacks.

Lierhaus mit Einsatz beim nächsten Länderspiel

Lierhaus wird an diesem Dienstag auch beim Länderspiel in Gelsenkirchen zwischen Deutschland und Kolumbien (20.45 Uhr) als Reporterin neben Moderator Florian König dabei sein. Einen weiteren großen Einsatz für RTL hat die Hamburgerin bei den noch bis 25. Juni stattfindenden Special Olympics in Berlin. RTL ist Medienpartner der inklusiven Sportveranstaltung.

Lierhaus hatte in den vergangenen Jahren vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen.

Das könnte Sie auch interessieren: TV-Hammer: Bosse weg, Topspiel-Sender Sport1 steht zum Verkauf

Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die „Sportschau“ in der ARD moderiert. (dpa/mg)